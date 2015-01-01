В равнобедренном треугольнике abc ac=cb, внешний угол при основании равен 130°.Найдите углы треугольника abc
Математика
В равнобедренном треугольнике abc ac=cb, внешний угол при основании равен 130°.Найдите углы треугольника abc
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠CAB=180°-130°=50° ∠CAB=∠CBA=50° ∠ACB=180°-(50°+50°)=80°
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