Дождь шёл 1 6 часть суток. Половину оставшегося времени светила солнца . Сколько вр??мени светило солнца
Математика
Дождь шёл 1 6 часть суток. Половину оставшегося времени светила солнца . Сколько вр??мени светило солнца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь шёл 4 часа, а солнце светило 10 часов
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