Пожалуйста помогите! Путь от дома до школы равен 1,1 км. Девочка проходит этот путь ??а 0,25 ч. С какой скоростью идет девочка? Срочно!!!!!

Математика

Пожалуйста помогите! Путь от дома до школы равен 1,1 км. Девочка проходит этот путь ??а 0,25 ч. С какой скоростью идет девочка? Срочно!!!!!

Автор: Гость