Эту форму пшеницы сеют весной, за лето она созреваети дает урожай .Как называется? Озимая Зимняя яровая Летняя

Биология

Эту форму пшеницы сеют весной, за лето она созреваети дает урожай .Как называется? Озимая Зимняя яровая Летняя

Автор: Гость