Эту форму пшеницы сеют весной, за лето она созреваети дает урожай .Как называется? Озимая Зимняя яровая Летняя

Биология
Эту форму пшеницы сеют весной, за лето она созреваети дает урожай .Как называется? Озимая Зимняя яровая Летняя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яровую пшеницу высевают ранней весной, за лето она созревает и дает урожай зерна
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