Помогите. Срочно .Нужно для проверки . допишите уравнения Помогите дописать формулы! 1)NaOH+P2O5= 2)Ba(OH)2+HNO3= 3)Ba(OH)2+Na2SO4= 4)Zn(OH)2+HCl= 5)YiOH+CO2= 6)YiOH+H2 SO4= 7) Can(OH)2+SO3= 8) Hg(OH)2+HC=

Химия
Помогите. Срочно .Нужно для проверки . допишите уравнения Помогите дописать формулы! 1)NaOH+P2O5= 2)Ba(OH)2+HNO3= 3)Ba(OH)2+Na2SO4= 4)Zn(OH)2+HCl= 5)YiOH+CO2= 6)YiOH+H2 SO4= 7) Can(OH)2+SO3= 8) Hg(OH)2+HC=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6NaOH + P2O5 = 2Na3PO4 + 3H2O 4NaOH + P2O5 = 2Na2HPO4 + H2O. 2HNO3 + Ba(OH)2 ---> Ba(NO3)2 + 2H2O Ba(OH)2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaOH Zn(OH)2+2HCl=>2ZnCl+ 2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача.В мастерской сшили одинаковые плащи из двух кусков ткани.В одном куске был?? на 4м. ткани больше и из него сшили на 2 плаща больше.Сколько м...
Ответить
Окружающий мир
Памятник,событие,достижение,известная личность в этих эпохах Первобытный мир,Древний мир,средние века,новое время,новейшее .время
Ответить
Русский язык
Без умения нет учения как писать
Ответить
Русский язык
как писать петербургский или петербурский
Ответить
Литература
Сочинение на тему "Наступает весна". Помоги пж :с
Ответить