Помогите. Срочно .Нужно для проверки . допишите уравнения Помогите дописать формулы! 1)NaOH+P2O5= 2)Ba(OH)2+HNO3= 3)Ba(OH)2+Na2SO4= 4)Zn(OH)2+HCl= 5)YiOH+CO2= 6)YiOH+H2 SO4= 7) Can(OH)2+SO3= 8) Hg(OH)2+HC=
Химия
Помогите. Срочно .Нужно для проверки . допишите уравнения Помогите дописать формулы! 1)NaOH+P2O5= 2)Ba(OH)2+HNO3= 3)Ba(OH)2+Na2SO4= 4)Zn(OH)2+HCl= 5)YiOH+CO2= 6)YiOH+H2 SO4= 7) Can(OH)2+SO3= 8) Hg(OH)2+HC=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6NaOH + P2O5 = 2Na3PO4 + 3H2O 4NaOH + P2O5 = 2Na2HPO4 + H2O. 2HNO3 + Ba(OH)2 ---> Ba(NO3)2 + 2H2O Ba(OH)2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaOH Zn(OH)2+2HCl=>2ZnCl+ 2H2O
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