Помогите пожалуйста расставить знаки препинания. Девочка заблудилась в лесу она пришла к домику там жили три медведя медведей дома не было они ушли гулять по лесу.
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Помогите пожалуйста расставить знаки препинания. Девочка заблудилась в лесу она пришла к домику там жили три медведя медведей дома не было они ушли гулять по лесу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка заблудилась в лесу. Она пришла к домику. Там жили три медведя. Медведей дома не было - они ушли гулять по лесу.
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