Помогите пожалуйста расставить знаки препинания. Девочка заблудилась в лесу она пришла к домику там жили три медведя медведей дома не было они ушли гулять по лесу.

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Помогите пожалуйста расставить знаки препинания. Девочка заблудилась в лесу она пришла к домику там жили три медведя медведей дома не было они ушли гулять по лесу.

Автор: Гость