Увеличить десятичную дробь в 3 раза 799,2 увиличть это число

Математика
Увеличить десятичную дробь в 3 раза 799,2 увиличть это число
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 799,2 * 3 = 2397,6.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В слове нагнитесь А или О
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите! Путь от дома до школы равен 1,1 км. Девочка проходит этот путь ??а 0,25 ч. С какой скоростью идет девочка? Срочно!!!!!
Ответить
Биология
А9. Первые высшие растения: 1. мхи 2. папоротники 3. голосеменные 4. покрытосеме??ные.
Ответить
Биология
Эту форму пшеницы сеют весной, за лето она созреваети дает урожай .Как называется? Озимая Зимняя яровая Летняя
Ответить
Английский язык
Say what you think about hobbies •Are hobbies useful for people? •What kinds of hobbies do you know? •What hobbies do your family have? •Ca...
Ответить