Увеличить десятичную дробь в 3 раза 799,2 увиличть это число
Математика
Увеличить десятичную дробь в 3 раза 799,2 увиличть это число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 799,2 * 3 = 2397,6.
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