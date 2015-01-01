Нужно написать сочинение по тексту, указав проблему в нем. Текст из КДР 10 класс Апрель 2015 Вариант 5. (1)Несколько лет, тому назад мне в руки попала книга "Занимательная метеорология". (2)Древесина, как писалось в книжке, я...

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Нужно написать сочинение по тексту, указав проблему в нем. Текст из КДР 10 класс Апрель 2015 Вариант 5. (1)Несколько лет, тому назад мне в руки попала книга "Занимательная метеорология". (2)Древесина, как писалось в книжке, является очень точным документом, она свидетель всех земных и небесных сил, проявившихся за период роста дерева. (3)Засухи, ливни, суховеи, большие пожары слишком суровая зима, слишком жаркое лето, солнечные пятна, изменение климата - словом, все, что пережила земля и увидело небо, все фиксируется и хранится в туго свернутой ленте годового кольца. (4)Помню, как тогда меня, ученика восьмого класса, поразила эта связь всего со всем. (5)Я так был захвачен этим, что стал искать специальную литературу, и узнал еще больше. (6)Я узнал, что кольца деревьев указывают на какую-то пульсацию климата, на какие=то циклы жизнедеятельности планеты, не совпадающие ни с периодом солнечной активности, ни с чем иным. (7)Что-то неведомое случается с землей через каждые десять, через каждые тридцать, тридцать пять, и все это складывается в мощный столетний цикл.

Автор: Гость