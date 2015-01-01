Мастер и ученик за 5 часов работы изготовили 180 деталей. Сколько всего деталей изготовил мастер, если он работал в 2 раза быстрее
Математика
Мастер и ученик за 5 часов работы изготовили 180 деталей. Сколько всего деталей изготовил мастер, если он работал в 2 раза быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:5=36 деталей за 1 час вместе х+2х=36 3х=36 х=12 12*2*5=120 деталей
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