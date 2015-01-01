Мастер и ученик за 5 часов работы изготовили 180 деталей. Сколько всего деталей изготовил мастер, если он работал в 2 раза быстрее

Математика

Мастер и ученик за 5 часов работы изготовили 180 деталей. Сколько всего деталей изготовил мастер, если он работал в 2 раза быстрее

Автор: Гость