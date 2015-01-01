Напишите пожалуйста все личные местоимения

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Напишите пожалуйста все личные местоимения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1л. я                       мы 2л. ты                    вы 3л.он, она,оно     они
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