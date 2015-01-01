Напишите пожалуйста все личные местоимения
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Напишите пожалуйста все личные местоимения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1л. я мы 2л. ты вы 3л.он, она,оно они
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