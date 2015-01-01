Знайди значення виразу a × 9,якщо a=6,a =3

Математика
Знайди значення виразу a × 9,якщо a=6,a =3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При а=6 то а х 9= 6 х 9= 54  при а=3  то а х 9= 3 х 9= 27 
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