Рассказ каменный цветок Вопрос чего хотел данилушка от чаши
Литература
Рассказ каменный цветок Вопрос чего хотел данилушка от чаши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы она тоесть чаша превратилась в красивый каменный цветок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Арктика – единый физико-географический район Земли, включающий 1) он соединяется с другими океанами – Атлантическим и Тихим 2) в его акватории ...
Физика
Как определить температуру предмета, нагретого в пламени, если у вас имеется еще калориметр с холодной водой, термометр, весы с разновесами, таблицы?