Арктика – единый физико-географический район Земли, включающий 1) он соединяется с другими океанами – Атлантическим и Тихим 2) в его акватории есть материковые острова 3) в нём есть глубины более 4000 м
География
Арктика – единый физико-географический район Земли, включающий 1) он соединяется с другими океанами – Атлантическим и Тихим 2) в его акватории есть материковые острова 3) в нём есть глубины более 4000 м
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