Узнай слова по их значению. Человек , играющий на скрипке , -скрипач. Человек, высту??ающий в цирке, -циркач . Мелкие деньги -монеты. Всё, что мы говорим, пишем, читаем, -речь. Место, где купаются и загорают, -пляж. Зерно, из к...

Русский язык
Узнай слова по их значению. Человек , играющий на скрипке , -скрипач. Человек, высту??ающий в цирке, -циркач . Мелкие деньги -монеты. Всё, что мы говорим, пишем, читаем, -речь. Место, где купаются и загорают, -пляж. Зерно, из которого делают черный хлеб,-рожь .Ароматный белый майский цветок -ландыш . Место, где хранится машина, -гараж. запиши слова , решая вопрос о ь и отмечая орфограмы. Пиши слова в два столбика : ь и .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелкие деньги - мелочь 1. Скрипач, циркач, пляж, ландыш, гараж ( без ь, потому что муж.род) 2. мелочь, рожь, речь (с ь, потому что 3 склонение)
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