Вы играете с мудрецом в игру.Нужно брать 1,2 или 4 камня.Камней 21 Проигрывает тот,кто взял камень последним.Как решить?
Математика
Вы играете с мудрецом в игру.Нужно брать 1,2 или 4 камня.Камней 21 Проигрывает тот,кто взял камень последним.Как решить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо что бы в 3 ряду он взял последние два , а в четвертом последние три и что бы в последнем ряду осталось ему пять , и потом вы победили!)
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