Как дописать приборы ???????? и 9 последнее

География
Как дописать приборы ???????? и 9 последнее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температуру: термометр скорость ветра: Анемометр влажность воздуха: Гигрометр количество осадков: осадкомер направление на север и азимут: компас направление вера: флюгер изменение атмосферного давления: баромерт
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