Округ. мир 1 класс как на свет появляется лягушки
Окружающий мир
Округ. мир 1 класс как на свет появляется лягушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Лягушка откладывает икру на пруду,озере (маленьком, ручном). 2. Из икры появляется головастик . 3.образуется лягушка маленькая с хвостом. 4. хвост отпадает. Итак по кругу.
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