Округ. мир 1 класс как на свет появляется лягушки

Окружающий мир
Округ. мир 1 класс как на свет появляется лягушки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Лягушка откладывает икру на пруду,озере (маленьком, ручном). 2. Из икры появляется головастик . 3.образуется лягушка маленькая с хвостом. 4. хвост отпадает. Итак по кругу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сторона квадрата 10 см. Длина прямоугольника 20 см. ширина 15см. У какой фигуры площадь больше и на сколько процентов???
Ответить
Математика
решить по колонке 1) 7,82:1,7 2) 8,65:3,46 3) 0,73:0,1 4)3,5:0,01 5) 7,389:0,01
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите, прошу...(
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения 56a+7(a-4)^2 При a=корень из 15
Ответить
Математика
Краткое условие задачи составить.?портной купил 200 белых и 150 черных пуговиц.он разложил их по 50 штук в коробки. сколько коробок понадобится.
Ответить