Краткое условие задачи составить.?портной купил 200 белых и 150 черных пуговиц.он разложил их по 50 штук в коробки. сколько коробок понадобится.
Математика
Краткое условие задачи составить.?портной купил 200 белых и 150 черных пуговиц.он разложил их по 50 штук в коробки. сколько коробок понадобится.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200+150=450 450:50=9
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