Краткое условие задачи составить.?портной купил 200 белых и 150 черных пуговиц.он разложил их по 50 штук в коробки. сколько коробок понадобится.

Математика

Краткое условие задачи составить.?портной купил 200 белых и 150 черных пуговиц.он разложил их по 50 штук в коробки. сколько коробок понадобится.

Автор: Гость