Помогите эссе на тему " защита прав потребителей" спасибо

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Защита прав потребителей — меры, которые направлены на регулирование отношений, возникающих между потребителем и предпринимателем (изготовителем). Такие меры предотвращают возможные нарушения прав и обеспечивают их защиту. Потребитель – это физическое лицо, приобретающий товар или услугу для личных бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Изготовитель – это предприятие, организация или гражданин – предприниматель, производящие товары. Защита прав потребителей осуществляется судом. Закон о правах потребителей можно разделить на часть, относящуюся к правам потребителя, и часть об ответственности изготовителя за ненадлежащее производство товара и полноту информации о нем. Потребитель имеет право: *** на приобретение товаров надлежащего качества, безопасных для жизни и здоровья гражданина, а также на получение информации о товарах и их изготовителях. На товары, использование которых дольше определенного срока представляет опасность, должны устанавливаться сроки годности, то есть потребитель должен быть предупрежден об этих сроках, а изготовитель обязан обеспечить безопасность товаров в установленный срок. Если же товар причиняет вред при соблюдении всех правил, тогда изготовитель обязан приостановить производство до устранения причин вреда. Пример: Ребенок купил пачку молока в супермаркете. Дома мама обнаружила, что срок годности молока истек или при нормальном сроке годности и вскрытии пачке, что молоко несвежее. В таком случае продавец обязан возместить стоимость продукта в полном объеме при наличии чека. *** Предъявить изготовителю требования о безвозмездном устранении недостатков товара, если время гарантийного срока не истекло. Если изготовитель не установил на товар срок службы, вред подлежит возмещению в случае его причинения в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю