Срочнооо!!!!!Очень надо(

Гость: Гость:

1 60+60=120 якщо він за 1 годину проїхав 60 кілометрів то за 2 година 120 кілометрів 2 50+50=100 якщо він за 1 годину проїхав 50 кілометрів то за 2година 100кілометрів 3 120+100 =220 прошу