Срочнооо!!!!!Очень надо(

Математика
Срочнооо!!!!!Очень надо(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 60+60=120 якщо він за 1 годину проїхав 60 кілометрів то за 2 година 120 кілометрів 2 50+50=100 якщо він за 1 годину проїхав 50 кілометрів то за 2година 100кілометрів 3 120+100 =220 прошу
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