Составить предложения о весеннем солнце, снеге, ручьях, грачах

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Составить предложения о весеннем солнце, снеге, ручьях, грачах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром я был рад весеннему солнцу я увидел как ребенок купался в снегу у бабушки на даче много ручьёв мой друг летом видел стаю грачей , он был рад что их видел
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