Различия между Древнегреческом театром и современном

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Различия: Греческий •Играют только мужчины. •Играют в масках. •Представления 3 раза в год. •Представления только днем. •Комедии и трагедии. Современный •Играют мужчины и женщины. •Играют без масок. •Представления в течение всего года. •Представление в любое время суток. •Много разных жанров. Общее: 1.Общедоступность театра. Хотя и в древнегреческом, и в современном театре были и есть места для "особо важных персон", главное в том, что все вместе смотрят зрелище. Следовательно, театр - демократическое зрелище; 2.И в древнегреческом, и в современном театре главным человеком на сцене является актер.