Найдите значение выражения 56a+7(a-4)^2 При a=корень из 15
Алгебра
Найдите значение выражения 56a+7(a-4)^2 При a=корень из 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 56а+7(а-4)^2=56a+7*(a^2-8a+16)=56a+7a^2-56a+112=7a^2+112 Вместо (а) подставим значение √15 7*(√15)^2+112=7*15+112=105+112=217 Ответ: 217
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