решить по колонке 1) 7,82:1,7 2) 8,65:3,46 3) 0,73:0,1 4)3,5:0,01 5) 7,389:0,01
Математика
решить по колонке 1) 7,82:1,7 2) 8,65:3,46 3) 0,73:0,1 4)3,5:0,01 5) 7,389:0,01
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1)4,6 2)2,5 3)7,3 4)350 5) 738,9
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