Округлить число 1738052 до сотен, до десятков тысяч, до миллионов. Решить уравнение: а) К-284=137, б) 708+С=1825.
Математика
Округлить число 1738052 до сотен, до десятков тысяч, до миллионов. Решить уравнение: а) К-284=137, б) 708+С=1825.
Ответ(ы) на вопрос:
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1738052-1738100-1740000-2000000
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