Округлить число 1738052 до сотен, до десятков тысяч, до миллионов. Решить уравнение: а) К-284=137, б) 708+С=1825.

Математика

Округлить число 1738052 до сотен, до десятков тысяч, до миллионов. Решить уравнение: а) К-284=137, б) 708+С=1825.

Автор: Гость