Перепугу это глагол?пожайлуста помогите
Русский язык
Перепугу это глагол?пожайлуста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное вы имеете в виду с перепугу, это наречие и отвечает на вопрос как?
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