Упростите рациональное выражение: ×
Математика
Упростите рациональное выражение: ×
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+в)(а+в)-(а-в)(а-в)/(а-в)(а+в)=(а+в)²-(а-в)²/а²-в²=а²+2ав+в²-а²+2ав-в²/а²-в²=4ав/(а²-в²) 4ав/(а²-в²) × (а²-в²)/2ав=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите грамм.основу найти 1) Пусть бежит в полях позёмка белая. 2) Память моя,сн??ми с души тревогу. 3) Память моя снимает с души тревогу. ...
Математика
Миша покупал картошку и отдал продавцу 105 рублей.сколько миша унёс домой киллогра??мов картошки если 1 киллограмм картошки стоит 15рублей? решен...
Английский язык
Алгебра
Английский язык