Округлить число 5 до десятых
Математика
Округлить число 5 до десятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так число 5 - это целое число, зачем его округлять? Ну можно записать в виде десятичной дроби - 5,0
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