ПОМОГИТЕ подчеркнуть предложения по частям речи!!! Мы готовы держать оборону не иногда.а всегда;как сверху,так и снизу-было-бы приглашение!

Русский язык
ПОМОГИТЕ подчеркнуть предложения по частям речи!!! Мы готовы держать оборону не иногда.а всегда;как сверху,так и снизу-было-бы приглашение!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы(мест.) готовы(гл.) держать(гл.) оборону(сущ.) не иногда(нар.), а(обведи в круг) всегда(наречие); как (мест.) сверху (нар.), так и(обведи в круг) снизу(нар) - было(гл.) бы(частица) приглашение(сущ.)
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