Округлите: 1)до миллионов; 5032999; 9821893 2)до наивысшего разряда данного числа: 4562; 583037;
Математика
Округлите: 1)до миллионов; 5032999; 9821893 2)до наивысшего разряда данного числа: 4562; 583037;
Ответ(ы):
Гость:
1)до миллионов; 5032999=5000000; 9821893=10000000 2)до наивысшего разряда данного числа: 4562=5000; 583037=600000;
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