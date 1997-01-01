Округлите числа до тысячных: 2,5555; 48,0099; 0,19749; 0,1997. Плиз, объясните как округлить до десятых, сотых и тысячных.

Математика
Округлите числа до тысячных: 2,5555; 48,0099; 0,19749; 0,1997. Плиз, объясните как округлить до десятых, сотых и тысячных.
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Ответ(ы):
Гость:
1)2.556; 2)48.009 3)0.197 4)0.199
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