Округлите числа до тысячных: 2,5555; 48,0099; 0,19749; 0,1997. Плиз, объясните как округлить до десятых, сотых и тысячных.
Математика
Округлите числа до тысячных: 2,5555; 48,0099; 0,19749; 0,1997. Плиз, объясните как округлить до десятых, сотых и тысячных.
Ответ(ы):
Гость:
1)2.556; 2)48.009 3)0.197 4)0.199
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