Округлите числа до тысячных: 2,5555; 48,0099; 0,19749; 0,1997. Плиз, объясните как округлить до десятых, сотых и тысячных.

Математика

Округлите числа до тысячных: 2,5555; 48,0099; 0,19749; 0,1997. Плиз, объясните как округлить до десятых, сотых и тысячных.

Автор: Гость