В равнобедренном треугольнике угол при основании в 2 раза больше угла при вершине. Найти углы этого треугольника.

Геометрия

В равнобедренном треугольнике угол при основании в 2 раза больше угла при вершине. Найти углы этого треугольника.

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