В равнобедренном треугольнике угол при основании в 2 раза больше угла при вершине. Найти углы этого треугольника.
Геометрия
В равнобедренном треугольнике угол при основании в 2 раза больше угла при вершине. Найти углы этого треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
2х+2х+х=180° 5х=180 ° 5х=180° х=180 °:5 х= 36° - вершина треугольника 2)180 °-36= 144° - 1 и 2 угол при основании 3)144 °:2=72 °- 1 угол при основании Ответ: 72° - 1 угол при основании, 72° - 2 угол при основании, 36° - 3 угол(Вершина).
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