Округлите величины до сотен.запишите величины,приближённо равные1 л,первый столб??к,а величины,приближённо равные половине литра-во второй,950мл,475мл,420мл,480,419,795,970,910,899,495,999,370,680,960,450
Математика
Округлите величины до сотен.запишите величины,приближённо равные1 л,первый столб??к,а величины,приближённо равные половине литра-во второй,950мл,475мл,420мл,480,419,795,970,910,899,495,999,370,680,960,450
Ответ(ы):
Гость:
950. 475 970. 420 910. 480 899. 419 999. 495 960. 370 450
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