Окружности с радиусами 80 см и 60 см касаются друг друга. Найдите расстояние между ц??нтрами окружностей в случаях внешнего и внутреннего касаний.

Геометрия
Окружности с радиусами 80 см и 60 см касаются друг друга. Найдите расстояние между ц??нтрами окружностей в случаях внешнего и внутреннего касаний.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О1   о2 =80+60=140 см . о1   о2 =80-60=20 см .  Ответ:140 см и 20 см.
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