Окружности с радиусами 80 см и 60 см касаются друг друга. Найдите расстояние между ц??нтрами окружностей в случаях внешнего и внутреннего касаний.

Геометрия

Окружности с радиусами 80 см и 60 см касаются друг друга. Найдите расстояние между ц??нтрами окружностей в случаях внешнего и внутреннего касаний.

Автор: Гость