Найдите значение выражения 4*10*12*10^-3+7*10^-4
Математика
Найдите значение выражения 4*10*12*10^-3+7*10^-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*10*12*10^-3+7*10^-4=0,4807
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