Прочитай слова. Подчеркни одной чертой названия природных водоёмов, а двумя чертами- искусственных. Отметь знаком + название пресных водоёмов, а знаком * солёных. Море____, Ручей______, пруд______, водохранилище________, река__...
Химия
Прочитай слова. Подчеркни одной чертой названия природных водоёмов, а двумя чертами- искусственных. Отметь знаком + название пресных водоёмов, а знаком * солёных. Море____, Ручей______, пруд______, водохранилище________, река_______, озеро_______, канал____, родник______.
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Природные водоемы:море,ручей,река,озеро,родник. Искусственные:пруд,водохранилище,канал.
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