Прочитай слова. Подчеркни одной чертой названия природных водоёмов, а двумя чертами- искусственных. Отметь знаком + название пресных водоёмов, а знаком * солёных. Море____, Ручей______, пруд______, водохранилище________, река__...

Химия

Прочитай слова. Подчеркни одной чертой названия природных водоёмов, а двумя чертами- искусственных. Отметь знаком + название пресных водоёмов, а знаком * солёных. Море____, Ручей______, пруд______, водохранилище________, река_______, озеро_______, канал____, родник______.

Автор: Гость