Четырем машинам потребовалось 240 минут,чтобы завезти стройматериалы на стройку. Сколько минут потребуется шести машинам чтобы завезти такое же количество материалов?

Математика

Четырем машинам потребовалось 240 минут,чтобы завезти стройматериалы на стройку. Сколько минут потребуется шести машинам чтобы завезти такое же количество материалов?

Автор: Гость