Четырем машинам потребовалось 240 минут,чтобы завезти стройматериалы на стройку. Сколько минут потребуется шести машинам чтобы завезти такое же количество материалов?

Математика
Четырем машинам потребовалось 240 минут,чтобы завезти стройматериалы на стройку. Сколько минут потребуется шести машинам чтобы завезти такое же количество материалов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 240мин*4=960мин ( выполнит работу одна машина) 2)960мин:6=160мин ( выполнят работу 6 машин )
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