Что приказывал царь батюшка с твоим невесткам чтобы проверить их мастерство

Литература
Что приказывал царь батюшка с твоим невесткам чтобы проверить их мастерство
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Гость:
Испечь пирог, соткать ковёр, сшить рубаху
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