Что приказывал царь батюшка с твоим невесткам чтобы проверить их мастерство
Литература
Что приказывал царь батюшка с твоим невесткам чтобы проверить их мастерство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Испечь пирог, соткать ковёр, сшить рубаху
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