Задача:Длина коробки 60 см в ширина-на 20 см меньше коробку отклеили скотчем 7 раз по периметру сколько метров скотча потребовалось? 2)задача: 1 рабочий обрабатывает 3ч 72 деталиа другой рабочий это же количество деталей обраба...

Математика

Задача:Длина коробки 60 см в ширина-на 20 см меньше коробку отклеили скотчем 7 раз по периметру сколько метров скотча потребовалось? 2)задача: 1 рабочий обрабатывает 3ч 72 деталиа другой рабочий это же количество деталей обрабатывает за 4 часа на сколько больше деталей обрабатывает за 1 час первый рабочий чем второй?

Автор: Гость