Задача:Длина коробки 60 см в ширина-на 20 см меньше коробку отклеили скотчем 7 раз по периметру сколько метров скотча потребовалось? 2)задача: 1 рабочий обрабатывает 3ч 72 деталиа другой рабочий это же количество деталей обраба...
Математика
Задача:Длина коробки 60 см в ширина-на 20 см меньше коробку отклеили скотчем 7 раз по периметру сколько метров скотча потребовалось? 2)задача: 1 рабочий обрабатывает 3ч 72 деталиа другой рабочий это же количество деталей обрабатывает за 4 часа на сколько больше деталей обрабатывает за 1 час первый рабочий чем второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ширина = 60-20=40 см периметр = 40*2+60*2=200 200*7 = 1400 см сотча потребуется 2) 72/3=24 дет/час 1-й 72/4=18 дет/час 2-й 24-18=6 дет/час
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