Альбом для фотографий стоит 64 лея а альбом для рисования стоит 8 леев. какои альбом дешевле и на сколько?
Математика
Альбом для фотографий стоит 64 лея а альбом для рисования стоит 8 леев. какои альбом дешевле и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Альбом для рисовани дешевле, дешевле на 56 леев (64-8=54)
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