Альбом для фотографий стоит 64 лея а альбом для рисования стоит 8 леев. какои альбом дешевле и на сколько?

Математика
Альбом для фотографий стоит 64 лея а альбом для рисования стоит 8 леев. какои альбом дешевле и на сколько?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Альбом для рисовани дешевле, дешевле на 56 леев (64-8=54)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У каких первых животных появились слюнные железы
Ответить
Математика
Задача:Длина коробки 60 см в ширина-на 20 см меньше коробку отклеили скотчем 7 раз по периметру сколько метров скотча потребовалось? 2)задача: 1 ра...
Ответить
Биология
Особенностью пищеварительной системы млекопитающих является
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 4*10*12*10^-3+7*10^-4
Ответить
Литература
Что приказывал царь батюшка с твоим невесткам чтобы проверить их мастерство
Ответить