Альбом для фотографий стоит 64 лея а альбом для рисования стоит 8 леев. какои альбом дешевле и на сколько?

Математика

Альбом для фотографий стоит 64 лея а альбом для рисования стоит 8 леев. какои альбом дешевле и на сколько?

Автор: Гость