Оксана задувала свечи на праздничном торте. При первой попытке девочка задула три четверти свечей, а при второй попытке- остальные четыре. Сколько свечей было на торте у Оксаны?
Алгебра
Оксана задувала свечи на праздничном торте. При первой попытке девочка задула три четверти свечей, а при второй попытке- остальные четыре. Сколько свечей было на торте у Оксаны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\4 свечей - 4 шт, чтобы найти полное их кол-во надо 4*4=16
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