Оксана задувала свечи на праздничном торте. При первой попытке девочка задула три четверти свечей, а при второй попытке- остальные четыре. Сколько свечей было на торте у Оксаны?

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Оксана задувала свечи на праздничном торте. При первой попытке девочка задула три четверти свечей, а при второй попытке- остальные четыре. Сколько свечей было на торте у Оксаны?

Автор: Гость