Оксана задувала свічки на святковому торті,спеченому до її Дня народження.За першої спроби дівчина задула три чверті свічок,а за другої-решту чотири.Скільки свічок було на торті в Оксани?

Математика

Оксана задувала свічки на святковому торті,спеченому до її Дня народження.За першої спроби дівчина задула три чверті свічок,а за другої-решту чотири.Скільки свічок було на торті в Оксани?

Автор: Гость