Оксана задувала свічки на святковому торті,спеченому до її Дня народження.За першої спроби дівчина задула три чверті свічок,а за другої-решту чотири.Скільки свічок було на торті в Оксани?
Математика
Оксана задувала свічки на святковому торті,спеченому до її Дня народження.За першої спроби дівчина задула три чверті свічок,а за другої-решту чотири.Скільки свічок було на торті в Оксани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на торті було 16 свічок
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