Оля собрала на берегу моря 20 камешков.две пятых всех камешков оказались янтарем. Сколько кусочков янтаря нашла Оля? Решение и условие

Математика

Оля собрала на берегу моря 20 камешков.две пятых всех камешков оказались янтарем. Сколько кусочков янтаря нашла Оля? Решение и условие

Автор: Гость