Оля собрала на берегу моря 20 камешков.две пятых всех камешков оказались янтарем. Сколько кусочков янтаря нашла Оля? Решение и условие
Математика
Оля собрала на берегу моря 20 камешков.две пятых всех камешков оказались янтарем. Сколько кусочков янтаря нашла Оля? Решение и условие
Ответ(ы):
Гость:
1)20×2/5=8(к)-янтаря. Ответ:8 кусочков янтаря.
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