14 ябок разделили поровну между тем тремя детьми оставщиеся яблоки достались дедй??ке сколько яблок получил каждый ребенок сколько дедушка

Математика

14 ябок разделили поровну между тем тремя детьми оставщиеся яблоки достались дедй??ке сколько яблок получил каждый ребенок сколько дедушка

Автор: Гость