14 ябок разделили поровну между тем тремя детьми оставщиеся яблоки достались дедй??ке сколько яблок получил каждый ребенок сколько дедушка
Математика
14 ябок разделили поровну между тем тремя детьми оставщиеся яблоки достались дедй??ке сколько яблок получил каждый ребенок сколько дедушка
Ответ(ы):
Гость:
14 яблок не делится на 3. берем 12/3=4 и 14-12=2 детям по 4 яблока дедушке 2 яблока
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