Выпиши из текста глаголы в два столбика. В первый- глаголы 1-го спряжения, во второй-2-го спражения Ночью весенний лес не Замолкает ни на минуту. Ухо невольно ловит все эти странные, полные /аинственной прелести звуки. Слушаешь...
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Выпиши из текста глаголы в два столбика. В первый- глаголы 1-го спряжения, во второй-2-го спражения Ночью весенний лес не Замолкает ни на минуту. Ухо невольно ловит все эти странные, полные /аинственной прелести звуки. Слушаешь их и стараешься угадать, кому из лесных обитателей они принадлежат. И до чего же хорошо в эту пору в суровом лесном краю! Вот где природа действительно ликует после долгого зимнего сна. День прибывает не так, как у нас, - на ,, воробьиный шаг " . Весной на севере ночь словно тает, как остатки льда по рекам и озёрам. найди в тексте и выпиши 4 слова с непроверяемым гласным зуком в корне слова и 4 слова с проверяемым безударным гласным звуком в корне слова рядом запиши проверочные слова
Ответ(ы):
Гость:
1 спр.: не замолкает, стараешься, принадлежат, ликует, прибывает, тает, 2 спр.: ловит, слушаешь (искл.) Не проверяемые: минуту, природа, обитателей, стараешься Проверяемые: лесных (лес), воробьиный (воробушек), краю (край), хорошо (хорош)
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