Какое из событий произошло раньше? а)крещение Руси; б)первый поход Игоря на Визан??ию; в)убийство Бориса и Глеба; г)основание Переяславца на Дунае

История
Какое из событий произошло раньше? а)крещение Руси; б)первый поход Игоря на Визан??ию; в)убийство Бориса и Глеба; г)основание Переяславца на Дунае
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Привет я готов помочь в твоем вопросе. Перове было Русско-Византийская война 941-944 Второе было основание Переяславца 967 Потом крещение Руси 991 Ну и последнее убийство двух князей 1072 Если помог ставь как лучший ответ и благодари. Удачи!!!
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