Какое из событий произошло раньше? а)крещение Руси; б)первый поход Игоря на Визан??ию; в)убийство Бориса и Глеба; г)основание Переяславца на Дунае

Гость: Гость:

Привет я готов помочь в твоем вопросе. Перове было Русско-Византийская война 941-944 Второе было основание Переяславца 967 Потом крещение Руси 991 Ну и последнее убийство двух князей 1072 Если помог ставь как лучший ответ и благодари. Удачи!!!