Обратное решение задачи из двух городов расстояние между которыми846км. вышли навстречу друг к другу два поезда.один шёл со скоросьью 85км в час другой 60км в час.какое расстояние будет мнжду поездами через 3 часа?

Математика

Обратное решение задачи из двух городов расстояние между которыми846км. вышли навстречу друг к другу два поезда.один шёл со скоросьью 85км в час другой 60км в час.какое расстояние будет мнжду поездами через 3 часа?

Автор: Гость