Обратное решение задачи из двух городов расстояние между которыми846км. вышли навстречу друг к другу два поезда.один шёл со скоросьью 85км в час другой 60км в час.какое расстояние будет мнжду поездами через 3 часа?
Математика
Обратное решение задачи из двух городов расстояние между которыми846км. вышли навстречу друг к другу два поезда.один шёл со скоросьью 85км в час другой 60км в час.какое расстояние будет мнжду поездами через 3 часа?
Ответ(ы):
Гость:
1)85×3=255(км)-проехал первый поезд за 3 часа. 2)60×3=180(км)-проехал второй поезд за 3 часа. 3)846-(255+180)=411(км)-расстояние между поездами через 3 часа. Ответ:411 километров.
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