Олжас измерител длину пути от школы до дома шагами. Он насчитал 85 пар шагов и ещё п?? три шага 26 раз.Сколько шагов он насчитал? Сколько метров от школы до его дома , если принять длину каждого шага за полметра?

Математика

Олжас измерител длину пути от школы до дома шагами. Он насчитал 85 пар шагов и ещё п?? три шага 26 раз.Сколько шагов он насчитал? Сколько метров от школы до его дома , если принять длину каждого шага за полметра?

Автор: Гость