Олжас измерител длину пути от школы до дома шагами. Он насчитал 85 пар шагов и ещё п?? три шага 26 раз.Сколько шагов он насчитал? Сколько метров от школы до его дома , если принять длину каждого шага за полметра?
Математика
Олжас измерител длину пути от школы до дома шагами. Он насчитал 85 пар шагов и ещё п?? три шага 26 раз.Сколько шагов он насчитал? Сколько метров от школы до его дома , если принять длину каждого шага за полметра?
Ответ(ы):
Гость:
85×2+26×3=170+78=248 шагов он насчитал 248×1/2=248/2=248÷2=124 м до школы
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