Омонимдер бар макал мателдер тауып берындерш
Қазақ тiлi
Омонимдер бар макал мателдер тауып берындерш
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Гуголға кіресін сонда жазасын мыңдай мақалдар шығады
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