Омонимы к слову несправедливо и богатство

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Омонимы к слову несправедливо и богатство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антоним справедливость,синоним-неправедность
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